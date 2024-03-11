Абрамович хочет купить знаменитый футбольный клуб в Испании

В 2022 году бизнесмен из-за санкций был вынужден продать “Челси”

ФК “Валенсия” / Фото: valenciacf.com

Российский бизнесмен и бывший владелец “Челси” Роман Абрамович хочет купить испанский футбольный клуб “Валенсия”, сообщает “Чемпионат” со ссылкой на местное авторитетное издание AS.

“Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится”, – отмечает испанское издание.

На данный момент “Валенсия” занимает восьмую строчку испанской лиги, набрав 40 очков в 27 матчах.

Напомним, Абрамович в 2003 году купил английский клуб “Челси”, который на тот момент находился в плачевном состоянии, и сделал из него один из лучших футбольных клубов в мире. В 2022 году Абрамович из-за санкций был вынужден продать “Челси”.

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