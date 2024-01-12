Администрация Байдена поддерживает конфискацию замороженных активов РФ

Администрация Байдена “в принципе” приветствует законопроект, позволяющий конфисковать финансовые активы России

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg, а также на документ Совета национальной безопасности.

Конфискованные российские средства предполагается использовать для восстановления Украины. В документе, который Совет национальной безопасности США направил в комитет по международным отношениям Сената, говорится, что администрация “в принципе” приветствует законопроект, позволяющий конфисковать финансовые активы России.

“Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины”, – написано в документа.

Bloomberg сообщает, что президент Байден принял решение поддержать подобный шаг после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Киеву.

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Взято отсюда