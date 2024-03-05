Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Теперь все зависит от предстоящего суда, заявил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков

Администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области, где содержится осужденный после ДТП актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет “Интерфакс”, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгия Волкова.

В тексте Волков подчеркнул, что на следующем этапе все зависит от предстоящего суда, где будет принято окончательное решение. Он также отметил, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, актер отбыл уже более половины назначенного срока в 7,5 лет.

“Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока”, – сказал Волков.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил права управлять автомобилем в течение трех лет. Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

В октябре 2020 года Мосгорсуд сократил этот срок до 7,5 лет; кассационный суд в сентябре 2021 года подтвердил приговор Мосгорсуда.

В январе 2023 года Ефремов подал в Алексеевский районный суд ходатайство о замене неотбытого срока принудительными работами, однако феврале Михаил Ефремов отозвал это ходатайство.

Напомним, 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве актер на своем Джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате столкновения, водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

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Взято отсюда