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Адвокат Блиновской рассказала о разблокировке счетов блогера

ГОРНЯК2201 минуты

Елена Блиновская Фото: Кадр из YouTube

Адвокат отметила, что разблокированные счета не связаны с ограничительными мерами, которые приняты в отношении Блиновской. При том не уточняется, со скольки счетов сняли блокировку

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова рассказала, что ФНС разблокировала счета ее подзащитной. Об этом сообщает ТАСС.

“Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали”, – рассказала Сальникова.

Сколько именно счетов Блиновской разблокировали не уточняется. Адвокат отметила, что отмена блокировки не связана с обеспечительными мерами следствия и суда, которые ранее наложили на имущество и счета блогера.

Напомним, блогер и создательница онлайн-марафонов для исполнения желаний Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму более чем 918 млн рублей. Блогер полностью признала свою вину. Сейчас она находится под домашним арестом. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

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