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Аэропорт Барнаула принял рекордное количество пассажиров в 2023 году

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Аэропорт Барнаула принял рекордное количество пассажиров в 2023 году

Международный аэропорт Барнаула имени Г.С. Титова Фото: Виталий Барабаш

Пассажиропоток продолжает расти: если в 2022 году впервые аэропорт обслужил 600 тысяч человек, то в 2023-м принял уже на сто тысяч больше

В Международном аэропорту Барнаула в 2023 году зафиксировали рекордный пассажиропоток, сообщила пресс-служба правительства края.

В прошлом году впервые был достигнут рубеж в 600 тысяч человек, а в этом услугами авиаперевозок воспользовались 700 тысяч пассажиров, отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Сегодня из Барнаула можно ежедневно улететь в две воздушные гавани Москвы, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск и Сургут.

Напомним, в марте 2022 года правительство Алтайского края и компания “Новапорт Холдинг” заключили соглашение. Документ дал старт инвестиционному проекту “Развитие аэропортового комплекса города Барнаула”.

Реализация проекта предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса пропускной способностью не менее одного миллиона пассажиров в год.

Взято отсюда

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