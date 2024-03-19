Аэропорт Горно-Алтайска может стать международным

Руководство аэропорта заказало исследование целесообразности запуска международных рейсов
Из аэропорта Горно-Алтайска могут запустить международные рейсы, сообщает «Толк» со ссылкой на «Интерфакс».
Так, руководство аэропорта заказало исследование целесообразности запуска международных рейсов и установления пункта пропуска через границу России.
Сейчас аэропорт сотрудничает с девятью авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 11 направлениям. Есть ли смысл расширять географию, будут выяснять эксперты.
Отмечается, что международные рейсы из Горно-Алтайска не выполнялись ни разу.
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