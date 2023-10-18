В Госавтоинспекции Алтайского края рассказали о новых способах интернет-мошенничества.

К концу 2023 году в России заблокировано более 100 тысяч сотовых номеров, с которых звонили аферисты. Теперь своих жертв они ищут в таких популярных мессендежерах, как WhatsApp и Telegram.

Как распознать преступника? Чаще всего они представляются лейтенантами полиции, следователями прокуратуры или майорами ФСБ. На «аватарке» у них стоит фотография человека в форме или эмблема ведомства. А для большего убеждения соврут, что звонят по зашифрованной линии. Далее мошенник начнет убеждать, что ваши деньги хотят украсть и нужно срочно перевести их на «безопасный» счет.

Важно запомнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Еще одним способом стал автоответчик, который говорит абоненту, что с его карты перечислялись деньги врагам государства и теперь его ждут большие неприятности. Подобным образом мошенники пытаюсь вас запугать. Нужно сбросить звонок и заблокировать номер.

Также преступники могут сообщить, что кто-то взломал ваш аккаунт на Госуслугах и теперь узнает все данные. Не паникуйте. Ответьте, что поменяете пароль.

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Взято отсюда