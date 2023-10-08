Пенсия. Пенсионер Фото: pixabay.com

Пожилая женщина доверилась звонившим и выполнила все их условия. В итоге пострадавшая пенсионерка потеряла крупную сумму денег

Мошенники обманули 74-летнюю жительницу Барнаула на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Женщина пояснила, что нашла в одной из газет объявление о продаже аппарата для лазерной коррекции зрения стоимостью более 30 тысяч рублей, а также различные биодобавки. Пенсионерка позвонила по указанному номеру и оформила заказ. Далее получила его и оплатила посылку.

Через несколько дней ей позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что стражи порядка арестовали склад некачественных препаратов, в связи с чем пострадавшей положена денежная компенсация за причинение морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Однако звонивший пояснил, что сначала нужно оплатить услуги адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. В результате пенсионерка четырьмя транзакциями пополнила счет афериста на 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края потерял более 1 млн рублей при попытке вызвать путану.

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