Афиша. Куда сходить в Барнауле с 15 по 22 марта

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 15 по 22 марта.

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

15 марта. 15.00 – открытие выставки «Про цветы» (0+).

Фотовыставка «Птицы в объективе» (0+).

«Время выбрало нас» (6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

«Пётр Дик. Эволюция образа» – выставка пастелей к 85-летию со дня рождения художника (0+).

«Алтай – души моей исток» – выставка живописи заслуженного художника России Василия Куксы (0+).

«Бессмертный Гоголь: путь к образу» – выставка книжной графики Алексея Кравченко и Евгения Кибрика (0+).

14 марта. 16.00 – концерт-презентация монографии «Михаил Будкеев. Народный художник России» (6+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

До 31 марта. «Рассветы ушедшего года» – выставка живописи Антона Кондакова (0+).

17 марта. 13.00 – экскурсия «Наследие В.М. Шукшина в российской культуре» (12+). 15.00 – «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского» (12+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.

«Весна в городе» – выставка современной вышивки (0+).

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84.

Выставка Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника (0+). Живопись, графика.

«Переходный возраст» – выставка Сергея и Ивана Мозговых.

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

«Радость ремесла» – текстиль народного мастера Алтайского края Татьяны Горбуновой (0+). Гобелен, лоскутное шитье, художественное валяние из шерсти.

Мини-выставка памяти Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника (0+). Живопись, графика.

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.

«Эллада & Ко» – выставка шаржей Евгения Югаткина на основе античных эпиграмм (18+).

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59.

Режим работы: четверг – воскресенье с 13.00 до 19.00.

Выставки: «Розовая луна» (Полина Заремба), «Магия красок» (Екатерина Шпанбергер), «Части цвета» (Александр Петелин), «Назад в СССР» (Федор Крушельницкий), «Слёт. Избранное» и другие.

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

15 марта. 10, 12.30, 14.45 – «Приключения Чиполлино» (0+).

18.30 – «Космос» (16+).

16 марта. 17.30 – «Трильби» (16+).

19 марта. 18.30 – проект «Реплики» (16+).

Молодёжный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-03.

16 марта. 17.00 – «Василисса» (12+).

17 марта. 12.00 – «Золушка» (6+).

17.00 – «Письма любви» (16+).

Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

15 марта. 18.30 – «Мелодии любви» (12+). Концерт в двух отделениях.

16, 17 марта. 17.00 – «Мелодии любви» (12+). Концерт в двух отделениях.

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

15 марта. 10.30, 16.00 – театр на подушках. «Молоко» (0+).

18.30 – «Чёрная курица» (6+).

16 марта. 10.30, 12.00 – театр на подушках. «Репка» (0+).

11.00, 13.00 – «Красная шапочка» (0+).

17 марта. 10.30, 12.00, 14.00 – театр на подушках. «Жихарка» (6+).

11.00 – «Машенька и Медведь» (0+).

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

16 марта. 17.00 – «Играем в ансамбле» (0+). Играют учащиеся и преподаватели ДМШ № 1 им. А.К. Глазунова.

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

15 марта. 19.00 – «Песни нашего кино» (6+).

16 марта. 17.00 – «Балалайка не формат» (6+). Оркестр «Сибирь», солист – лауреат международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Андрей Горбачёв (балалайка, Москва).

19 марта. 13.00 – «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (0+).

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

17 марта. 17.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» (6+). 13.00 – «Дракоша и пропавшая звезда» (6+). 15.00 – «Обитаемая Луна» (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

>

КАРПОВА Любовь Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости алтая и алтайского края сегодня ,