Афиша. Куда сходить в Барнауле с 19 по 26 января

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 19 по 26 января

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

До 25 февраля – «Ульгер: сказки и грёзы» – выставка авторских кукол семьи Намдаковых (0+).

До 28 января. «Стиль в традиции» – подлинные народные костюмы, реконструкции и современная одежда (0+).

Работают постоянные экспозиции.

Барнаул купеческий. XIX – начало ХХ вв. (12+).

Во время экскурсии расскажут о купцах, проживавших в нашем городе в XIX – начале ХХ вв., об их основных занятиях, о том, какие предметы окружали их дома и в торговых лавках, а также что можно было купить в барнаульских магазинах более ста лет назад.

Серебряный век Алтая. XVIII – XIX (12+). В экскурсии представлена эпоха, отражающая одну из ярких страниц истории Алтая – развитие горнозаводского производства. В основе – знакомство с раритетной историко-технической коллекцией АГКМ.

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

18 января 2024 года в 16.00 в Государственном художественном музее Алтайского края откроется выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи», посвященная 70-летию начала освоения целинных и залежных земель на Алтае. Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

До 21 января. «Искусство нашего времени. Музейный выбор» (0+) – выставка новых поступлений.

Персональная выставка художника-любителя Александра Трофимовича Шуваева «Палитра доброты». 15 пейзажей.

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

«Живая природа Алтая» – лучшие работы регионального фотоконкурса (0+).

До 21 января. «На земле живущим» – выставка к 100-летию писателя Г. Егорова (0+).

Экскурсия «Послание от сердца к сердцу. Мир старинной открытки». 20 января 2024 года. С 13.00–14.00.

Просветительная программа «Гладит, а не рука. Из истории утюга». 20 января 2024 года. С 15.00–16.00.

Музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена». 21 января 2024 года. С 13.00–14.00, с 15.00–16.00.

Выставочный зал Музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84.

В рамках проведения фестиваля современного искусства открывается выставка «Молодёжка-4». На выставке будут представлены работы молодых художников от 18 до 35+ лет. Действие выставки – с 17 января по 18 февраля 2024 года.

20 января с 10.00 до 18.00 пройдет ярмарка АRT SALE, на которой будут представлены изделия ручной работы местных мастеров.

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

«Завещание радости…» – выставка к 100-летию со дня рождения художника Николая Иванова (0+). Произведения живописи и графики из собрания династии Щетининых. Будет работать до конца января 2024 года.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.

Режим работы: четверг – воскресенье, 13.00–19.00.

«СЛЁТ» – выставка несоюзных художников старше 30 лет (12+).

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

18 января. 18.30 – «Бесприданница» (16+).

19 января.18.30 – «Кое-что о том самом и не только» (12+).

20 января. 17.30 – «Непрощённая» (16+).

21 января.17.30 – «Авиатор» (16+).

23 января. 18. 30 – «Мамино платье» (12+).

24 января. 18.30 – «Пленные духи» (16+).

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

19 января. 18.30 «Легенда о добром Л.» (6+).

20 января. 11.00, 13.00. «Три поросёнка» (0+).

21 января. 11. 00 13.00. «Зимовье зверей» (6+).

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

20 января. «Ступени к мастерству». Концертный зал филармонии. 17.00.

22 января. «Непокорённый Ленинград». Концертный зал филармонии. 18.30.

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

18 января. 11.00–11.40. «Путеводные звёзды» (6+).

«Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи». 3D

13.00–13.40. (6+).

«Космическая опера». 15.00–15.40. (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

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Взято отсюда.

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