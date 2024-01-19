Афиша. Куда сходить в Барнауле с 19 по 26 января

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 19 по 26 января
Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.
До 25 февраля – «Ульгер: сказки и грёзы» – выставка авторских кукол семьи Намдаковых (0+).
До 28 января. «Стиль в традиции» – подлинные народные костюмы, реконструкции и современная одежда (0+).
Работают постоянные экспозиции.
Барнаул купеческий. XIX – начало ХХ вв. (12+).
Во время экскурсии расскажут о купцах, проживавших в нашем городе в XIX – начале ХХ вв., об их основных занятиях, о том, какие предметы окружали их дома и в торговых лавках, а также что можно было купить в барнаульских магазинах более ста лет назад.
Серебряный век Алтая. XVIII – XIX (12+). В экскурсии представлена эпоха, отражающая одну из ярких страниц истории Алтая – развитие горнозаводского производства. В основе – знакомство с раритетной историко-технической коллекцией АГКМ.
Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.
18 января 2024 года в 16.00 в Государственном художественном музее Алтайского края откроется выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи», посвященная 70-летию начала освоения целинных и залежных земель на Алтае. Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.
До 21 января. «Искусство нашего времени. Музейный выбор» (0+) – выставка новых поступлений.
Персональная выставка художника-любителя Александра Трофимовича Шуваева «Палитра доброты». 15 пейзажей.
Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.
«Живая природа Алтая» – лучшие работы регионального фотоконкурса (0+).
До 21 января. «На земле живущим» – выставка к 100-летию писателя Г. Егорова (0+).
Экскурсия «Послание от сердца к сердцу. Мир старинной открытки». 20 января 2024 года. С 13.00–14.00.
Просветительная программа «Гладит, а не рука. Из истории утюга». 20 января 2024 года. С 15.00–16.00.
Музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена». 21 января 2024 года. С 13.00–14.00, с 15.00–16.00.
Выставочный зал Музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84.
В рамках проведения фестиваля современного искусства открывается выставка «Молодёжка-4». На выставке будут представлены работы молодых художников от 18 до 35+ лет. Действие выставки – с 17 января по 18 февраля 2024 года.
20 января с 10.00 до 18.00 пройдет ярмарка АRT SALE, на которой будут представлены изделия ручной работы местных мастеров.
«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.
«Завещание радости…» – выставка к 100-летию со дня рождения художника Николая Иванова (0+). Произведения живописи и графики из собрания династии Щетининых. Будет работать до конца января 2024 года.
Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.
Режим работы: четверг – воскресенье, 13.00–19.00.
«СЛЁТ» – выставка несоюзных художников старше 30 лет (12+).
Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.
18 января. 18.30 – «Бесприданница» (16+).
19 января.18.30 – «Кое-что о том самом и не только» (12+).
20 января. 17.30 – «Непрощённая» (16+).
21 января.17.30 – «Авиатор» (16+).
23 января. 18. 30 – «Мамино платье» (12+).
24 января. 18.30 – «Пленные духи» (16+).
Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.
19 января. 18.30 «Легенда о добром Л.» (6+).
20 января. 11.00, 13.00. «Три поросёнка» (0+).
21 января. 11. 00 13.00. «Зимовье зверей» (6+).
Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.
20 января. «Ступени к мастерству». Концертный зал филармонии. 17.00.
22 января. «Непокорённый Ленинград». Концертный зал филармонии. 18.30.
Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.
18 января. 11.00–11.40. «Путеводные звёзды» (6+).
«Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи». 3D
13.00–13.40. (6+).
«Космическая опера». 15.00–15.40. (12+).
Полная программа: planetarium22.ru.
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Взято отсюда.
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