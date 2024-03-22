Афиша. Куда сходить в Барнауле с 22 по 29 марта

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 22 по 29 марта.

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

«Про цветы» – выставка из фондов музея (0+).

Фотовыставка «Птицы в объективе» (0+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

«Пётр Дик. Эволюция образа» (0+).

До 31 марта. «Алтай – души моей исток» – выставка Василия Куксы (0+).

«Бессмертный Гоголь: путь к образу» (0+). Книжная графика.

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

До 31 марта. «Рассветы ушедшего года» (0+).

«Вдохновение от природы» – фотовыставка памяти Альфреда Познякова (0+).

24 марта. 13.00 – экскурсия «Театральная история Барнаула. 1920–1980-е гг.» (12+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.

До 31 марта. «Весна в городе» – выставка современной вышивки (0+).

23 марта. 13.00 – «Вдоль по Московской» (6+). Спектакль о Барнауле конца XIX – начала ХХ века от семейного театра «Взрослые и дети» и фольклорного ансамбля «Стрела».

Выставочный зал музея «Город», пр. Ле­нина, 111, тел. 22-66-84.

Выставка Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника (0+). Живопись, графика.

«Переходный возраст» – выставка Сергея и Ивана Мозговых.

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

Мини-выставка памяти Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника (0+). Живопись, графика.

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.

«Эллада & Ко» – выставка шаржей Евгения Югаткина на основе античных эпиграмм (18+).

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.

Режим работы: четверг – воскресенье с 13.00 до 19.00.

Работают выставки: «Розовая луна» (Полина Заремба), «Магия красок» (Екатерина Шпанбергер), «Части цвета» (Александр Петелин), «Назад в СССР» (Фёдор Крушельницкий), «Токарная миниатюра» (Павел Расторопов), «Слёт. Избранное» и другие.

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

22 марта. 18.30 – премьера «Саша, привет!» (18+).

23, 24 марта. 17.30 – премьера «Саша, привет!» (18+).

26 марта. 18.30 – «Интуиция» (18+).

18.30 – проект «Время Ч» (16+). Читка пьесы Ирины Васьковской «Девушки в любви».

27 марта. 18.30 – «Провинциальные анекдоты» (16+).

28 марта. 18.30 – «Квадратура круга» (16+).

Молодёжный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-03.

23 марта. 12.00 – «Сказка о царе Салтане» (6+).

17.00 – Wonder boy (12+).

24 марта. 11.00, 13.00 – «Бременские музыканты» (6+).

17.30 – «Ноябрьский зов» (12+).

26 марта. 13.00, 18.00 – «Ноябрьский зов» (12+).

27 марта. 12.00 – «Сказка о царе Салтане» (6+).

18.30 – «Квартирник» (16+). Посвящается Всемирному дню театра.

Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

23 марта. 17.00 – «Пиковая дама» (12+).

24 марта. 11.00 – «Спящая красавица» (0+).

17.00 – «Дочери Тевье» (12+).

27 марта. 18.30 – «Квартирник в Музыкальном» (16+). Живой концерт с участием зрителей.

28 марта. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

22 марта. 18.30 – «Волшебник Изумрудного города» (6+).

23 марта. 10.30, 12.00, 14.00 – театр на подушках. «Коло­бок» (0+).

11.00, 13.00 – «Лягушка-путешественница» (6+).

Подробнее: teatr-skazka22.ru.

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

24 марта. 17.00 – «От барокко до джаз-рока!» (6+). Отчетный концерт отделения духовых и ударных инструментов БДШИ № 8. Дирижер – Вячеслав Прасолов.

27 марта. 28.30 – «Любимым, нежным и прекрасным» (6+). Русский камерный оркестр г. Барнаула.

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

22 марта. 18.30 – вокально-хореографическое теат­рализованное представление «Мать Земля» (6+).

27 марта. 18.30 – «Высоцкий – XXI век. Продолжение» (12+).

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

24 марта. 11.00 – «Невероятные приключения Дракоши» (6+). 13.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» 3D (6+). 15.00 – «От Земли во Вселенную» (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

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Взято отсюда.

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