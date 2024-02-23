Афиша. Куда сходить в Барнауле с 23 февраля по 2 марта

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 23 февраля по 2 марта.
Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.
До 25 февраля. «Ульгер: сказки и грёзы». Авторские куклы семьи Намдаковых (0+). Экскурсии по выставке – ежедневно в 13.00, 16.00, 17.00 (12+).
24 февраля. 15.00 – мастер-класс по изготовлению броши (10+).
Фотовыставка «Птицы в объективе» (0+).
Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.
До 3 марта. «Кочевье» – авторский проект Алексея Дмитриева (0+).
До 25 февраля. Выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи» (0+).
Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.
Выставка графики «Виктор Хвостенко. Неслучайные штрихи» (0+).
24 февраля. 13.00 – экскурсия «Колывань камнерезная» (6+). 15.00 – программа «Я был и остался солдатом. Жизнь и творчество поэта М.Ф. Борисова» (12+).
Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.
До 25 февраля. «Барнаул в наших сердцах» (0+).
«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.
«Радость ремесла» – выставка текстиля народного мастера Алтайского края Татьяны Горбуновой (0+).
Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.
До 2 марта. «От края до края» – выставка Сергея Жука и Натальи Черепановой (0+). Живопись.
Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.
Режим работы: четверг – воскресенье, 13.00–19.00.
До 25 февраля. «СЛЁТ» – выставка несоюзных художников старше 30 лет (12+).
До 25 февраля. «Мгновения природы» – персональная выставка Данилы Кима (0+).
Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.
23 февраля. 17.30 – «Облако-рай» (16+).
24 февраля. 17.30 – «Лёха» (16+).
25 февраля. 17.30 – «Самоубийца» (16+).
27 февраля. 18.30 – «Два ангела, четыре человека» (16+).
18.30 – театральное кафе «Сентиментальные нулевые» (12+).
28 февраля. 18.30 – премьера «Не скажу» (16+).
29 февраля. 18.30 – «Непрощённая» (16+).
Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.
23 февраля. 17.00 – «А зори здесь тихие…» (12+).
24 февраля. 14.00 – экскурсия «Театральное закулисье» (6+).
17.00 – «Дубровский» (12+).
25 февраля. 11.00 – «Новые приключения в Простоквашино» (0+).
17.00 – «Невеста из Имеретии» (16+).
28 февраля. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).
29 февраля. 18.30 – «Доходное место» (12+).
Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.
23 февраля. 11.00 – «Богатырь Степан Ромашкин» (6+).
16.00 – «Молоко» (0+).
18.30 – «Цветы для Элджернона» (16+).
29 февраля. 18.30 – «Папа ищет работу» (6+).
Подробнее: teatr-skazka22.ru.
Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.
23 февраля. 17.00 – «Симфонические вечера» (6+). Праздничный концерт. Мужской вокальный ансамбль. Симфонический оркестр, дирижер – Роман Аранбицкий (Екатеринбург).
25 февраля. 11.00, 14.00 – «Аленький цветочек» (6+). Хореографическое представление. Ансамбль русского танца «Огоньки».
28 февраля. 18.30 – «Симфонические вечера» (6+). Солисты – ученики Олега Абрина – лауреат всероссийских конкурсов Григорий Шпунт, лауреаты международных конкурсов Ксения Яковлева и Валерия Абрамова. Дирижер – Вячеслав Прасолов.
Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.
23, 24, 25 февраля. 17.00 – «Золото русского рока. Лучшее» (12+).
29 февраля. 18.30 – «О парнях Барнаула» (6+). Концерт группы «Бачи» к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.
Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.
25 февраля. 11.00 – «Приключения Хрумки в зимнем лесу» (0+). 12.00 – «Невероятные приключения Дракоши» (6+). 13.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D (6+). 14.00 – «Угроза из космоса» (12+). 15.00 – «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+). 16.00 – «Созвездия» (12+).
Полная программа: planetarium22.ru.
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Взято отсюда.
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