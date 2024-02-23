Афиша. Куда сходить в Барнауле с 23 февраля по 2 марта

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 23 февраля по 2 марта.

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

До 25 февраля. «Ульгер: сказки и грёзы». Авторские куклы семьи Намдаковых (0+). Экскурсии по выставке – ежедневно в 13.00, 16.00, 17.00 (12+).

24 февраля. 15.00 – мастер-класс по изготовлению броши (10+).

Фотовыставка «Птицы в объективе» (0+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

До 3 марта. «Кочевье» – авторский проект Алексея Дмитриева (0+).

До 25 февраля. Выставка «Герои и романтики. Портрет целинной эпохи» (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

Выставка графики «Виктор Хвостенко. Неслучайные штрихи» (0+).

24 февраля. 13.00 – экскурсия «Колывань камнерезная» (6+). 15.00 – программа «Я был и остался солдатом. Жизнь и творчество поэта М.Ф. Борисова» (12+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.

До 25 февраля. «Барнаул в наших сердцах» (0+).

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

«Радость ремесла» – выставка текстиля народного мастера Алтайского края Татьяны Горбуновой (0+).

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.

До 2 марта. «От края до края» – выставка Сергея Жука и Натальи Черепановой (0+). Живопись.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.

Режим работы: четверг – воскресенье, 13.00–19.00.

До 25 февраля. «СЛЁТ» – выставка несоюзных художников старше 30 лет (12+).

До 25 февраля. «Мгновения природы» – персональная выставка Данилы Кима (0+).

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

23 февраля. 17.30 – «Облако-рай» (16+).

24 февраля. 17.30 – «Лёха» (16+).

25 февраля. 17.30 – «Самоубийца» (16+).

27 февраля. 18.30 – «Два ангела, четыре человека» (16+).

18.30 – театральное кафе «Сентиментальные нулевые» (12+).

28 февраля. 18.30 – премьера «Не скажу» (16+).

29 февраля. 18.30 – «Непрощённая» (16+).

Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

23 февраля. 17.00 – «А зори здесь тихие…» (12+).

24 февраля. 14.00 – экскурсия «Театральное закулисье» (6+).

17.00 – «Дубровский» (12+).

25 февраля. 11.00 – «Новые приключения в Простоквашино» (0+).

17.00 – «Невеста из Имеретии» (16+).

28 февраля. 18.30 – «Моя жена – лгунья» (12+).

29 февраля. 18.30 – «Доходное место» (12+).

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

23 февраля. 11.00 – «Богатырь Степан Ромашкин» (6+).

16.00 – «Молоко» (0+).

18.30 – «Цветы для Элджернона» (16+).

29 февраля. 18.30 – «Папа ищет работу» (6+).

Подробнее: teatr-skazka22.ru.

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

23 февраля. 17.00 – «Симфонические вечера» (6+). Праздничный концерт. Мужской вокальный ансамбль. Симфонический оркестр, дирижер – Роман Аранбицкий (Екатеринбург).

25 февраля. 11.00, 14.00 – «Аленький цветочек» (6+). Хореографическое представление. Ансамбль русского танца «Огоньки».

28 февраля. 18.30 – «Симфонические вечера» (6+). Солисты – ученики Олега Абрина – лауреат всероссийских конкурсов Григорий Шпунт, лауреаты международных конкурсов Ксения Яковлева и Валерия Абрамова. Дирижер – Вячеслав Прасолов.

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

23, 24, 25 февраля. 17.00 – «Золото русского рока. Лучшее» (12+).

29 февраля. 18.30 – «О парнях Барнаула» (6+). Концерт группы «Бачи» к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

25 февраля. 11.00 – «Приключения Хрумки в зимнем лесу» (0+). 12.00 – «Невероятные приключения Дракоши» (6+). 13.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D (6+). 14.00 – «Угроза из космоса» (12+). 15.00 – «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+). 16.00 – «Созвездия» (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

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Взято отсюда.

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