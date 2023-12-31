Афиша. Куда сходить в Барнауле с 31 декабря по 7 января

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 31 декабря по 7 января

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

С 3 января.

«Ульгер: сказки и грёзы» – выставка авторских кукол семьи Намдаковых (0+).

«Стиль в традиции» – подлинные народные костюмы, реконструкции и современная одежда (0+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

С 3 января.

«Неспроста» – персональная выставка Николая Клековкина (0+). Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

«Керамика Туриной горы» – выставка к 35-летию художественного промысла (0+).

«Искусство нашего времени. Музейный выбор» (0+) – выставка новых поступлений.

«Искусство прикосновений» – тактильные копии живописных произведений из фондов музея (0+).

3–6 января.

12.00 – обзорная экскурсия по музею (0+).

Мастер-классы:

3 января. 14.00 – создание новогоднего экоукрашения (6+).

4 января. 14.00 – роспись деревянной фигурки дракона (6+).

6 января. 14.00 – сувенир из войлока (6+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

С 3 января.

До 7 января. «Трамваю – добрый путь!» – выставка открыток из частной коллекции (0+).

«Живая природа Алтая» – лучшие работы регионального фотоконкурса (0+).

«На земле живущим» – выставка к 100-летию писателя Г. Егорова (0+).

3, 7 января. 15.00 – «Вертепный театр. История на все времена» (0+). Музейный праздник для детей и взрослых.

5 января. 13.00 – «Рождество в музее» (6+). 15.00 – мастер-класс «Рождественский ангел» (с 8 лет).

6 января. 13.00 – мастер-класс «Вифлеемская звезда» (с 8 лет).

7 января. 15.00 – «Музыкальная метель» (6+). Концерт Юлии Башкатовой (сопрано) и Анны Лозиной (фортепиано).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.

Работает с 3 по 6 января.

«В кадре и за кадром» – выставка в память о первом дикторе Барнаульского и Алтайского телевидения Марии Скоромной (0+).

До 14 января. «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» – контактная выставка (0+).

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84.

Работает с 3 по 6 января.

До 8 января. Краевая художественная выставка-конкурс «Арт-Алтай – 2023» (0+). Произведения живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства.

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

С 4 января.

«Завещание радости». Выставка к 100-летию со дня рождения художника Николая Иванова (0+). Произведения живописи и графики из собрания династии Щетининых.

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.

С 3 января.

До 13 января. «ARTEФАКТЫ» – персональная выставка Дарьи Дёмкиной (0+). Живопись, авторская гравюра.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.

С 4 января. Режим работы: четверг – воскресенье, 13.00–19.00.

4 января – открытие выставки несоюзных художников старше 30 лет «СЛЁТ» (12+).

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

2–5, 7 января. 11.00, 14.00 – премьера «Серебряное копытце» (0+).

2–7 января. 15.00, 19.00 – премьера «Не скажу» (12+).

8 января. 11.00 – премьера «Серебряное копытце» (0+). 17.30 – «За двумя зайцами» (12+).

Молодёжный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-03.

2–7 января. 11.00, 14.00 – премьера музыкальной сказки «Бременские музыканты» (6+).

2–5 января. 17.00 – премьера «Моя жена – робот» (16+).

6, 7 января. 17.00 – «Свободная пара» (18+).

Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

3–5 января. 10.00, 13.00 – «По щучьему веленью, или у Емели Новый год» (0+).

14.00 – «В гостях у Дюймовочки» (0+). Хореографическое представление.

3 января. 18.30 – «Дубровский» (12+).

4 января. 18.30 – «Бабий бунт» (12+).

5 января. 18.30 – «С Новым годом, папа!» (16+).

6, 7 января. 10.00, 13.00 – «Снежная королева» (0+).

18.30 – «Черевички, или Ночь перед Рождеством» (16+).

8 января. 10.00, 13.00 – премьера «Красная шапочка» (0+).

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

2 января. 10.30, 12.00 – «Серебряное копытце» (6+).

11.00, 13.00 – «Зимовье зверей» (6+).

3, 4 января. 10.30, 12.00, 14.00 – «Снежная почта» (0+).

11.00, 13.00 – «Путешествие Голубой стрелы» (6+).

5 января. 10.30, 12.00, 14.00 – «Колобок» (0+).

11.00, 18.30 – премьера «Снежная королева» (6+).

6–8 января. 10.30, 12.00, 14.00 – премьера «сНежная история» (0+).

11.00, 13.00 – «Морозко» (0+).

Филармония, ул. Ползунова, 35, тел. 50-05-20.

2 января. 14.00 – «Морозко» (0+). Хореографическая сказка.

3–5 января. 11.00, 14.00 – «Сказки бабушки Зимы» (0+). Ансамбль народной песни «Вечёрки».

6 января. 11.00, 14.00 – «Морозко» (0). Хореографическая сказка.

17.00 – «Рождество в филармонии» (6+). «Казачий разгуляй» – концерт ансамбля народной песни «Вечёрки». Популярные казачьи песни, зажигательные пляски, народные игры.

8 января. 17.00 – «Рождество в филармонии» (6+). Мужской вокальный ансамбль. Рождественские песнопения, новогодние песни.

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

5 января. 11.00, 13.00 – «Тайна Снежной королевы» (0+). Оркестр «Сибирь» и ансамбль «Бригантина».

6 января. 11.00, 13.00 – детская сказка «Роботино» (0+).

5, 8 января. 17.00 – «Рождественские встречи» (6+). Концерт выпускников телепроекта «Поверь в себя».

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

2 января. 11.00 – «Приключения Хрумки в зимнем лесу» (0+). 12.00, 16.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» 3D (6+). 14.00 – «Разноцветная Вселенная» (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

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Взято отсюда.

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