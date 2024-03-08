Афиша. Куда сходить в Барнауле с 9 по 17 марта

Какие культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле с 9 по 17 марта.

Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39, тел. 20-51-43.

Фотовыставка «Птицы в объективе» (0+).

«Время выбрало нас» – выставка Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (6+).

Художественный музей, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29.

7 марта. 14.00 – открытие выставки заслуженного художника России Василия Куксы «Алтай – души моей исток» (0+). Живопись.

«Бессмертный Гоголь: путь к образу» – выставка книжной графики Алексея Кравченко и Евгения Кибрика (0+).

«Пётр Дик. Эволюция образа» – выставка пастелей к 85-летию со дня рождения художника (0+).

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-12.

«Рассветы ушедшего года» – выставка живописи Антона Кондакова (0+).

До 10 марта. Выставка графики «Виктор Хвостенко. Неслучайные штрихи» (0+).

9 марта. 13.00 – мастер-класс по оригами.

15.00 – концерт учащихся БДМШ № 2 «Народная Масленица» (6+).

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83.

«Весна в городе» – выставка современной вышивки (0+).

Выставочный зал музея «Город», пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84.

Выставка Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника (0+). Живопись, графика.

«Переходный возраст» – выставка Сергея и Ивана Мозговых.

«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78, тел. 36-81-47.

«Радость ремесла» – текстиль народного мастера Алтайского края Татьяны Горбуновой (0+).

Мини-выставка памяти Семёна Чернова к 100-летию со дня рождения художника.

Галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70.

«Эллада & Ко» – выставка шаржей Евгения Югаткина (18+). Художник представляет цикл, созданный на основе античных эпиграмм.

Галерея «Республика ИЗО», пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-4759.

Режим работы: четверг – воскресенье с 13.00 до 19.00.

7 марта. 16.00 – открытие персональной выставки Полины Зарембы «Розовая луна» (0+). Обзорная экскурсия художницы.

Театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13.

8 марта. 18.30 – «Кое-что о том самом и не только» (12+).

9 марта. 17.30 – «Идеальный муж» (16+).

10 марта. 18.30 – «Зойкина квартира» (18+).

12 марта. 18.30 – «Не скажу» (16+).

18.30 – театральное кафе «Сентиментальные нулевые» (12+).

13 марта. 18.30 – «Пленные духи» (16+).

14 марта. 18.30 – «Укрощение строптивой» (16+).

Молодёжный театр Алтая, пр. Калинина, 2, тел. 50-35-03.

8 марта. 12.00 – «Сказка о царе Салтане» (6+).

17.00 – «Тётки» (16+).

9 марта. 17.00 – «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+).

10 марта. 12.00 – «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (6+).

17.00 – «Свободная пара» (18+).

13 марта. 18.30 – «Коварство и любовь» (16+).

14 марта. 18.30 – «Гроза» (16+).

Алтайский музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

8 марта. 17.00 – «Человек-амфибия» (12+).

9 марта. 17.00 – «Любовь и голуби» (16+).

10 марта. 11.00 – «Синяя птица» (6+).

17.00 – «Бабий бунт» (12+).

Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90.

8 марта. 13.00 – мастер-класс «Кукла на ладошке» (6+).

15.00, 17.00 – «Спящая красавица» (6+).

9 марта. 10.30, 12.00, 14.00 – театр на подушках. «Времена года» (0+).

11.00, 13.00 – «Три поросёнка» (0+).

10 марта. 10.30, 12.00, 16.00 – театр на подушках. «Молоко» (0+).

11.00 – «Волшебная лампа Аладдина» (6+).

Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. 56-76-80.

13 марта. 18.30 – «Мне другой судьбы не надо» (6+). Концерт ансамбля танца «Сударушка» и певца, автора-исполнителя Сергея Стёпочкина.

Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

10 марта. 11.00 – «Земля, Луна и Солнце» (6+). 13.00 – «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» 3D (6+). Разноцветная Вселенная (12+).

Полная программа: planetarium22.ru.

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Взято отсюда.

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