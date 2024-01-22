«Афросибиряк»: в одной из омских поликлиник работает врач из Нигерии

Он с детства мечтал стать врачом, для этого переехал в Россию и некоторое время жил в Алтайском крае

В одной из поликлиник Омска работает необычный врач: он приехал в Россию из Нигерии, чтобы осуществить свою мечту – выучиться на врача и помогать людям, сообщают «Вести Омск». Имя у доктора трудное, с первого раза не выговоришь, поэтому все называют его Марио.

С профессией Марио определился еще в детстве. В родной стране возможности стать врачом у него не было, поэтому по совету друзей он переехал в Россию – сначала в Алтайский край.

На первом курсе медуниверситета Марио не понимал ни слова, из-за этого приходилось все лекции записывать на диктофон и переводить их на английский. Но вскоре он справился с трудной задачей, выучив язык всего за год. Через некоторое время Марио переехал в Омск со своей девушкой, с которой познакомился на Алтае. Они вместе работают, планируя и дальше жить в Омске.

Сейчас Марио учится на хирурга, в шутку называет себя афросибиряком и со смехом вспоминает, как в Нигерии купил себе зимнюю куртку, которая для сибирских морозов оказалась непригодна: “Это была не куртка, а футболка”.

Пациенты молодым врачом довольны. Так, одна из пациенток отметила, что Марио – доктор очень внимательный, позитивный и всегда назначает эффективное лечение.

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Взято отсюда