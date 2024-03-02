реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пять российских звезд — от артистов до комиков — покажут свои шоу в марте

2 марта 2024, 08:0078Написать комментарий

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

С приходом весны захотелось петь, плясать и смеяться? NGS22.RU узнал за вас, где в марте можно оторваться на полную. Читайте в нашем материале, кто из звезд приедет в Барнаул с концертами и сколько стоят билеты.

Концерт Виктории Складчиковой (18+)

8 марта в 19:00 в ДК моторостроителей пройдет концерт стендап-комика Виктории Складчиковой. Эту задорную девушку вы могли видеть в Stand Up на ТНТ — с шутками об отношениях и жизни в глубинке. Сейчас Виктория выступает с новой программой по всей России. На ее концерт в Барнауле осталось несколько билетов в партер за 3800 рублей — все остальные места уже раскуплены.

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

«Агата Кристи»: Глеб Самойлов с оркестром (16+)

12 марта в Барнауле выступит Глеб Самойлов с оркестром. Концерт начнется в 19:00 в ДК моторостроителей. Концерт приурочен к 35-летию группы «Агата Кристи».

— Предстоящий концерт будет поистине уникальным, группа будет звучать в сопровождении оркестра, а ретроперспективная программа охватит не только такие абсолютные хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и диковинные раритеты, — говорится о концерте на «Афише».

Купить билет можно от 2 до 5 тысяч рублей.

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

Концерт артистов Raava Music (Andro, Elman, Mona, Toni) (12+)

Звезды музыкального лейбла Raava Music исполнят свои хиты на «Титов-Арене» 16 марта в 20:00. Этот концерт, вероятно, по достоинству оценят ваши дети — песни Andro, Elman, Mona и Toni сейчас покоряют все известные соцсети. Организаторы обещают показать «невероятное шоу, заряжающее энергией каждого слушателя». Приобрести билет можно от 1400 до 2900 рублей.

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

Концерт Олега Газманова (6+)

18 марта в 19:00 можно сходить на двухчасовой концерт Олега Газманова «55 лет на сцене». Главный есаул российской эстрады споет как свои проверенные хиты — «Офицеры», «Эскадрон», так и новые — «Вперед, Россия!» и «Встанем». Стоимость билетов — от 1900 до 5200 рублей.

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

Концерт рок-группы «Мураками» (6+)

В последний день марта, 31 марта, в ресторане Hairy Lemon Pub состоится концерт рок-группы «Мураками». Начало — в 19:00.

— «Мураками» — российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. В 2024 году команде исполняется 20 лет — и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками, — пишут организаторы.

В продаже билеты от 1800 до 3000 рублей.

«Агата Кристи», Газманов и «Мураками»: кто приедет с концертами в Барнаул и сколько стоят билеты

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Взято Источник
02.03.2024

горняк22 телеграм
Путешествие в Абхазию в межсезонье: что посмотреть и приобрести. Фоторепортаж

Путешествие в Абхазию в межсезонье: что посмотреть и приобрести. Фоторепортаж

Среднегодовая температура в стране составляет +15 градусов и делает здесь…

Узнать больше
Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

Артисты Рубцовского драматического театра готовят для юных зрителей спектакль «Малыш…

Узнать больше
Рубцовские фехтовальщики стабильно побеждают на региональных турнирах

Рубцовские фехтовальщики стабильно побеждают на региональных турнирах

Фото: Сармен Оганесян 2 марта, в барнаульском клубе «Абсолют» проходил…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp