Пять российских звезд — от артистов до комиков — покажут свои шоу в марте

2 марта 2024, 08:0078Написать комментарий

С приходом весны захотелось петь, плясать и смеяться? NGS22.RU узнал за вас, где в марте можно оторваться на полную. Читайте в нашем материале, кто из звезд приедет в Барнаул с концертами и сколько стоят билеты.

Концерт Виктории Складчиковой (18+)

8 марта в 19:00 в ДК моторостроителей пройдет концерт стендап-комика Виктории Складчиковой. Эту задорную девушку вы могли видеть в Stand Up на ТНТ — с шутками об отношениях и жизни в глубинке. Сейчас Виктория выступает с новой программой по всей России. На ее концерт в Барнауле осталось несколько билетов в партер за 3800 рублей — все остальные места уже раскуплены.

«Агата Кристи»: Глеб Самойлов с оркестром (16+)

12 марта в Барнауле выступит Глеб Самойлов с оркестром. Концерт начнется в 19:00 в ДК моторостроителей. Концерт приурочен к 35-летию группы «Агата Кристи».

— Предстоящий концерт будет поистине уникальным, группа будет звучать в сопровождении оркестра, а ретроперспективная программа охватит не только такие абсолютные хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и диковинные раритеты, — говорится о концерте на «Афише».

Купить билет можно от 2 до 5 тысяч рублей.

Концерт артистов Raava Music (Andro, Elman, Mona, Toni) (12+)

Звезды музыкального лейбла Raava Music исполнят свои хиты на «Титов-Арене» 16 марта в 20:00. Этот концерт, вероятно, по достоинству оценят ваши дети — песни Andro, Elman, Mona и Toni сейчас покоряют все известные соцсети. Организаторы обещают показать «невероятное шоу, заряжающее энергией каждого слушателя». Приобрести билет можно от 1400 до 2900 рублей.

Концерт Олега Газманова (6+)

18 марта в 19:00 можно сходить на двухчасовой концерт Олега Газманова «55 лет на сцене». Главный есаул российской эстрады споет как свои проверенные хиты — «Офицеры», «Эскадрон», так и новые — «Вперед, Россия!» и «Встанем». Стоимость билетов — от 1900 до 5200 рублей.

Концерт рок-группы «Мураками» (6+)

В последний день марта, 31 марта, в ресторане Hairy Lemon Pub состоится концерт рок-группы «Мураками». Начало — в 19:00.

— «Мураками» — российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. В 2024 году команде исполняется 20 лет — и за эти годы собралось немало историй, которыми музыкантам не терпится поделиться с поклонниками, — пишут организаторы.

В продаже билеты от 1800 до 3000 рублей.

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Взято Источник

02.03.2024