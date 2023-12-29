Агеев день: что можно и категорически нельзя делать 29 декабря

По традиции в этот день наблюдали за погодой

29 декабря верующие вспоминают пророка Аггея. В народном календаре этот день получил название Аггей Зимоуказчик.

По традиции в этот день люди наблюдали за погодой. Считалось, что, если на деревьях 29 декабря пушистый иней, Святки будут теплыми. Также в этот день было принято с вечера жечь костры и бросать туда снежные комочки, так узнавали о погоде на Святки. Так, если костер быстро гас, люди ждали солнечную и ясную погоду с 7 по 19 января.

Верующие в этот день обращались к Аггею и просили от него наставления на правильный путь. На Агеев день запрещается лениться.

29 декабря спешили доделать все дела к празднику и украсить дом.

Перед новым годом категорически запрещается ссориться и ругаться. Обидчиков принято прощать.

Плохой приметой считалось разогнать птиц, которые прилетели во двор. Их нужно было накормить.

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Взято отсюда