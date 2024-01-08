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Аграрии Алтайского края вновь установили рекорд по сбору гречихи

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Аграрии Алтайского края вновь установили рекорд по сбору гречихи

Гречиха Фото: Толк

По итогам 2023 года аграриям региона удалось собрать с полей 929 тысяч тонн гречихи, что стало абсолютным рекордом в масштабах страны

Алтайский край в очередной раз произвел рекордный урожай гречихи. В 2023 году алтайские аграрии собрали 929 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Благодаря этому урожаю, Алтайский край вновь занял первое место среди всех регионов страны, а также установил новый рекорд по отношению к собственным показателям за всю историю возделывания культуры.

По данным районных органов управления АПК сформирован ТОП-10 районов Алтайского края по наивысшему сбору гречихи:

  • Целинный район – 60 тыс. тонн;
  • Троицкий – 51 тыс. тонн;
  • Советский – 46 тыс. тонн;
  • Красногорский – 44 тыс. тонн;
  • Солтонский – 42 тыс. тонн;
  • Бийский – 39 тыс. тонн;
  • Алейский – 32 тыс. тонн;
  • Усть-Пристанский – 31 тыс. тонн;
  • Зональный – 24 тыс. тонн;
  • Косихинский – 23 тыс. тонн.

Взято отсюда

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