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Аграрии региона нарастили инвестиции в техперевооружение по системе федерального лизинга

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Аграрии региона нарастили инвестиции в техперевооружение по системе федерального лизинга

В прошлом году алтайские аграрии по системе лизинга приобрели техники и оборудования на 2,6 млрд рублей В 2023 году на условиях финансовой аренды хозяйства региона приобрели техники и оборудования на сумму 2,6 млрд рублей. В сравнении с 2022 годом рост инвестиций превысил 1 млрд рублей. За последнее пятилетие (2019-2023 гг.) вложения выросли в 3,2 раза, количество приобретений увеличилось в 1,7 раза. Напомним, что до конца февраля 2024 года аграрии имеют уникальную возможность приобрести сельхозтехнику и оборудование от ведущих поставщиков и производителей на новый сезон на максимально выгодных условиях. В числе условий акции авансовый платеж от 0% срок лизинга до 8 лет отсрочка платежа удобный график платежей приобретение по двум документам гарантированные сроки поставки дополнительные скидки от поставщиков

Взято отсюда.

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