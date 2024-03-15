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Агутин посоветовал своей дочери не возвращаться в Россию из США

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Агутин посоветовал своей дочери не возвращаться в Россию из США

Леонид Агутин Фото: t.me/agutin_leonid

Агутин заявил, что его дочь вряд ли добьется успеха в музыке в России. По его словам, здесь нет “социального заказа” на такое творчество

Певец Леонид Агутин рассказал о жизни его дочери Елизаветы-Марии в США. По словам отца, девушка не знает русскую культуру, за что ему обидно, передает Mosregion.info.

Агутин посоветовал своей дочери не возвращаться в Россию из США

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария Фото: t.me/agutin_leonid

Сейчас девушке 25 лет, и она занимается тем, что сочиняет рок-музыку. По словам Агутина, он не хотел бы, чтобы она оставляла свою деятельность в США и переезжала в Россию. Артист уверен, что у Елизаветы-Марии навряд ли получиться добиться успеха в РФ.

“У нее в России не было бы никакого поля, где ее можно было бы делать. А у нее к этому реально талант большой”, – передает слова Агутина “Общественная служба новостей”.

При этом исполнитель подчеркнул, что его дочь делает хорошую и качественную музыку. Она активно выступает со своими композициями.

Ранее сообщалось, что отец певца Леонида Агутина Николай признался, где находятся его сын и невестка Анжелика Варум. По его словам, звездная пара живет вместе с ним на даче в Подмосковье.

Взято отсюда

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