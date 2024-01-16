Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: @agutinleonid*

Слухи о том, что в браке звездной пары наметился разлад, обсуждают уже давно, однако музыкант публично опроверг все домыслы

Певец Леонид Агутин поздравил супругу Анжелику Варум с годовщиной отношений на своей странице в Instagram*.

“Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется – судьба. Или ряд случайных закономерностей. А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. А мы есть, и это правильно. Люблю и дорожу”, – написал он.

Артисты начали встречаться еще в 1998 году, а в июле 2000 года сыграли свадьбу. У звездной пары есть общая дочь Елизавета-Мария, которая живет в Майами и в 2021 году получила американское гражданство.

В 2022 году в Сети стали появляться слухи о разводе исполнителей. Поклонники заметили, что Агутин начал часто выходить в свет без супруги, а потом певец выпустил песню “Я закрываю между нами дверь”, которая тоже породила множество домыслов.

Позже артист объяснил, что автором песни был не он, и ни о каком разводе с женой не может быть и речи.

Ранее стало известно, что певица Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака. Инициатором развода стала сама артистка.

*Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда