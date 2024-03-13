Айболит – не Бармалей: алтайские студенты рисуют сказочных героев на стенах детской больницы

Яркие сказочные герои из сказки «Айболит» появились на стенах корпусов Детской городской клинической больницей №7. В команде проекта – шесть студенток Алтайской академии гостепреимства, обучающихся по специальности «Дизайн», которые проходят производственную практику.

Валерия Шакаль, студентка академии гостеприимства:

– «Когда в рамках практики нам предложили поучаствовать в преображении детской больницы, мы с удовольствием согласились. Эскизы разрабатывались еще с сентября-ноября. Почему я в этом участвую? Хотелось сделать пребывание детей в больнице ярче и позитивнее. И знаете, это помогает. Они постоянно ходят, наблюдают за нашей работой, смотрят, какие персонажи уже выполнены, угадывают, что здесь будет изображено. Это и правда, можно сказать, отвлекает их от больницы, ведь все мы знаем, что особо весëлого тут ничего нет.

Рисую я давно, начала еще в садике, потом в школе посещала художественную школу, поступила на дизайнера в Алтайскую академию гостеприимства. И эскизы и картины для себя вышли на новый уровень, стали более академическими, что ли. Я верю, что эти рисунки помогут быстрее детям поправиться, они не находятся постоянно в палатах, а гуляют и одновременно развиваются, узнают что-то новое для себя. В каждого персонажа были вложены силы каждого из нас, командная работа».

Светлана Чернакова:

«Мне показалось, яркие рисунки в любой больнице будут не лишние. Мы все рисовали Айболита и зверей, это было обговорено с заказчиком, и выполняли работу вместе. Думаю, данная акция радует детей, которые здесь лежат с болезнями, для них это в пользу».

С ней согласна и Алина Романчук, которая рисует с детства, и в основном пейзажи для себя:

«Верю, что рисунки будут помогать пациентам отвлекаться во время болезни, дарить позитивные эмоции и создавать радостную атмосферу».

Для будущих дизайнеров этот опыт не первый. Они уже принимали участие в масштабной акции «Народного фронта»: в пяти школах города рисовали карты России и наносили на стены цитаты Владимира Путина:

«Руки у России становятся все крепче, и выкрутить их вряд ли возможно»

«Мы с вами народ победитель, это у нас в генах»

«Патриотизм – национальная идея России»

Первый этап работ в детской больнице близится к завершению. Красочные изображения животных и доброго доктора скоро будут радовать всех юных пациентов детской больницы. Вторая группа студентов скоро приступит к росписи другого этажа. Там появятся персонажи сказки «Русалочка».

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Взято отсюда.

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