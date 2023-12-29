Ажиотаж начинается: в Бийске в крупных магазинах нет мест на стоянке авто

Припаркованные неправильно автомобили – эвакуируют

Время закупок подарков, украшений и продуктов к новогоднему столу близится к пиковой точке. Очереди в магазинах становятся все плотнее, корзины и покупательские тележки – более наполненными, а парковки – до отказа забитыми. Нагляднее всего смотреть на происходящее – в известном гипермаркете. Пустуют здесь только места для инвалидов, а у осмелившихся их занять – эвакуируют транспортное средство в кратчайшее время.

– Уважаемые водители, у “Ленты” работает эвакуатор с нарядом ДПС. Смотрите где паркуете свой автомобиль, – предупреждают друг друга автомобилисты в группе ВКонтакте “Бийск 22”. – Вот это подарок на Новый год хозяину машины!

По поводу мест для людей с ограниченными способностями завязывается отдельный спор.

– Вот ездил сюда и не мог нормально встать у второго входа: там полосы 3 или 4 только для инвалидов. Я все понимаю, забота о людях, но у нас столько инвалидов на машинах нету! – Давайте посчитаем: одна полоса это 60 м примерно. Парковочное место – 3м. Получается, что на одну полосу влезет до 20 машин, на три уже 60, а на четыре – 80. Какова вероятность что в “Ленту” в один день приедут 80 инвалидов? При этом, парковка даже в час пик на 50% не забита. У гипермаркета вечером некуда поставить машину, на кассах очереди большие, неужели нельзя закрыть половину знаков для инвалидов!

При этом очень многие бийчане недоумевают – зачем вообще ездить в большие гипермаркеты, если можно все необходимое купить в магазинах возле дома.

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Взято отсюда