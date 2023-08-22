Акцию по раздельному сбору отходов проведут 26 августа в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

Фото: unsplash.com

26 августа в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов “Разделяя сохраняй!”, сообщают в мэрии.

Принимать вторсырье в этот раз будут на 13 площадках. Сдать его на дальнейшую переработку можно будет в стационарную точку в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 15:00, а также в мобильные пункты, которые они проедут по трем маршрутам:

Маршрут № 1

10:00 –10:40 – поселок Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 – ТРЦ “Гулливер”, пр. Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 – пр. Ленина,71 (ТЦ “Россия”);

12:00 – 12:30 – пр. Калинина,1а 2к.

Маршрут №4

10:00 – 10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 – микрорайон “Дружный”, ул. 280-летия Барнаула, 8 к2;

11:40 – 12:10 – площадь Народная;

12:20 – 12:45 – ул. Малахова, 62;

13:00 – 13:25 – ул. Телефонная, 54.

Маршрут № 3 на этот раз отменили, подчеркнули в городской администрации.

На акции принимают металл, стекло, бумагу, пластик и другие отходы. Полный список того, что можно принести, находится здесь. А вот тут – перечень того, что принимать не станут.

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