Аксенов заявил о двух сбитых ракетах у Крымского моста

Сам мост не поврежден

Кадр из видео / Соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что две украинские ракеты сбили в районе Керченского пролива. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что сам мост не поврежден.

“Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации”, – написал Аксенов.

Ранее в социальных сетях отдыхающие публиковали видеозаписи сильного задымления в районе Крымского моста.

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