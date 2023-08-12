Аксенов заявил о двух сбитых ракетах у Крымского моста
Сам мост не поврежден
Кадр из видео / Соцсети
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что две украинские ракеты сбили в районе Керченского пролива. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что сам мост не поврежден.
“Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации”, – написал Аксенов.
Ранее в социальных сетях отдыхающие публиковали видеозаписи сильного задымления в районе Крымского моста.