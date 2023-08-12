ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Актриса из сериала “Улицы разбитых фонарей” умерла от рака
Новости Алтай
Бузова на Яровом доказала подписчикам, что она не тонет
Новости Алтай
Аксенов заявил о двух сбитых ракетах у Крымского моста
Новости Алтай
Движение трамваев на барнаульской улице остановилось из-за аварии
Новости Алтай
Житель Алтая угнал машину возлюбленной, чтобы проучить ее за измены
Новости Алтай
Двух человек эвакуировали при пожаре в центре Барнаула

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай409 News
Новости Горняк83 News
Образование75 News
Общество140 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Аксенов заявил о двух сбитых ракетах у Крымского моста

редактор01 mins

Сам мост не поврежден

Кадр из видео / Соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что две украинские ракеты сбили в районе Керченского пролива. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что сам мост не поврежден.

“Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации”, – написал Аксенов.

Ранее в социальных сетях отдыхающие публиковали видеозаписи сильного задымления в районе Крымского моста. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика