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Актер из Слова пацана Никита Кологривый поддержал бойцов СВО

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Актер из Слова пацана Никита Кологривый поддержал бойцов СВО

Никита Кологривый Фото: скрин видео

Кологривый отметил, что вся съемочная группа постарается сделать новый военный фильм правдивым и честным. Он пожелал бойцам здоровья и скорого возвращения домой

Новосибирский актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале “Слово пацана”, поблагодарил российских военных за службу на СВО. Видеозапись с его обращением появилась в Сети.

В видео говорится, что запись сделана на съемках фильма “В августе 44-го”. Кологривый в военной форме обратился к бойцах и выразил благодарность за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что в новом фильме они попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось бойцам. Он пожелал им здоровья и скорого возвращения домой.

Взято отсюда

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