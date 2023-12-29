Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Черных умер на 44-м году жизни. Он известен по ролям в сериалах “Ищейка”, “Мент в законе”, “Глухарь”. Также на счету артиста множество работ в озвучке кино и мультфильмов

Актера дубляжа, артиста театра и кино Алексея Черных похоронили на родине в Алтайском крае, сообщает Пятый канал. Туда его тело доставили из Москвы.

О смерти Черных стало известно в минувшую субботу, 23 декабря. Причина смерти — инфаркт.

Известно, что в последние годы Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Артист театра и кино вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой — Татьяной Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле “Морфий”. В Москве его сердце и остановилось.

Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театре Et cetera, принимал участие в спектаклях московского Театра.doc. Также Черных известен по ролям в сериалах “Ищейка”, “Мент в законе”, “Глухарь”. Также на его счету множество работ в озвучке кино и мультфильмов. В частности, Алексей Черных был официальным голосом Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel. Также артист озвучил персонажа Джеки Чана в фильме “Сердце из стали”.



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