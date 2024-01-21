Цветы. Прощание Фото: pixabay.com

Артист скончался 13 января, но стало известно это только сейчас. Прощание с ним состоялось 16 января в московских Люберцах.

Актер театра и кино Алексей Сдобнов умер на 58-м году жизни, сообщила в соцсети “Вконтакте” продюсер Наталия Бочарова.

По ее словам, актера не стало в ночь с 12 на 13 января.

“Умер в машине, сейчас выясняют причины”, – написала она.

Бывшая супруга актера Виктория Маргелова рассказала 5-tv.ru, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он предпочитал не распространяться.

Причиной смерти актера, по словам Маргеловой, стала сердечная недостаточность.

Алексей Сдобнов родился в 1966 году. Он снимался в фильмах и сериалах. Наиболее известные среди них: “Притяжение” (майор Богатов), “След” (Федор Семенов), “Кольская сверхглубокая” (начальник охраны Тарабукин), “Склифосовский-8” (оперуполномоченный), “Девушки с Макаровым-2” (полковник Стенюк), “Чикатило. Финальный сезон” (адвокат) и другие.



Взято отсюда