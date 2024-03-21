Актера Никиту Кологривого арестовали после дебоша в новосибирской кальянной

Актер извинился за свой поступок

В Новосибирске суд поставил точку в деле актера Никиты Кологривого, который устроил дебош в местном баре, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, что актер прилетел в родной Новосибирск на кинофестиваль “Семейные традиции”, где до истории с баром дважды угодил в скандал. Еще один инцидент случился в ночь на 19 марта, где нетрезвый актер в кальянной укусил за ногу хостес и подрался. За что Кологривый угодил в ИВС за мелконе хулиганство и провел там ночь.

21 марта в суде перед началом заседания артист шутил о случившемся:

“Она (хостес – прим.ред.) может укусить меня в ответ, как хочет”.

Но потом уже серьезно извинился перед новосибирцами за свой поступок:

“Горячка. Ну что сказать, некрасивая ситуация, я полностью ее признаю. Оправдываться не собираюсь, только покаяться”.

Судью же Кологривый просил не наказывать его, вину артист признал:

“Считаю, что я – порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать”.

Также артист принес извинения руководству кальянной и покусанной девушке.

Вступилась за Кологривого и его тетя. Она рассказала, какой он семьянин.

“Бабушка, моя мама, для него – это святое. Он приезжает всегда с цветами, всегда рассказывает о своей жизни. И вот Никита когда прилетел сейчас, у него был такой перегруз: Никита сказал, что не может ни посидеть, ни покушать , ни поспать нормально – все встречи, встречи. И он не тот артист, которого кто-то пропихнул. Никита поехал в Москву в одних кедах, сам себе содержал. И то, что у него происходят нервные срывы, это оттого, что он не умеет отдыхать, сна у него нет. И алкоголь сыграл свою роль. Я его не оправдываю ни в коем случае, но он человек в первую очередь. И причина того, что произошло – он реально не спал и не ел нормально”.

Но представитель прокуратуры просил арестовать его на 15 суток. Однако суд дал семь суток ареста.

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Взято отсюда