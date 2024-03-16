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Актера Семена Трескунова признали иноагентом

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По заявлению Минюста, артист выступал против СВО, распространял фейки и негативно высказывался о россиянах

Актера Семена Трескунова признали иноагентом

Семен Трескунов / Кадр: YouTube-канал “А поговорить?”

Российский киноактер Семен Трескунов, известный по сериалам “Конец света” и “Ивановы-Ивановы”, внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Как отметили в ведомстве, артист выступал против СВО, распространял фейки о российской политике, негативно высказывался о россиянах и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, он сотрудничает с интернет-источником, который также признан иноагентом.

Сейчас 24-летний Трескунов проживает за границей.

Также в перечень вошли экономист Игорь Липсиц, режиссер Роман Либеров, журналистка Марианна Беленькая, новосибирский депутат Светлана Каверзина, майор полиции в отставке Олег Кашинцев и журналист Кирилл Ишутин.

Ранее в марте Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу на своих ресурсах.

Горняк22

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