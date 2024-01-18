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Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

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Актера сериалов "Две судьбы" и "Каменская" задержали за хранение наркотиков

Артист утверждает, что нашел пакет случайно во время выгула собаки

Актер сериалов “Триггер”, “Красная королева”, “Две судьбы” и “Каменская” Анатолий Руденко задержан с мефедроном в центре Москвы. Он заявил, что нашел пакетик случайно и думал, что это проделки догхантеров – самопровозглашенных борцов с бездомными собаками.

По данным SHOT, накануне вечером машину, в которой ехал 41-летний артист, сотрудники ГИБДД остановили на улице Антонова-Овсеенко, чтобы проверить. По словам сотрудников правоохранительных органов, Руденко вел себя подозрительно и заметно нервничал. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом. 

Актер отрицал причастность к пакетику с неизвестным содержимым и заявил, что совсем не знает что это такое; сверток он якобы нашел на прогулке со своим псом, думал, что это яд для собак, который раскидывают по парку догхантеры, и положил пакетик в куртку. Экспертиза показала, что вещество в пакетике – это 0,57 граммов мефедрона. Проводится проверка.

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Взято отсюда

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