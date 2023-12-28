Активист ЛДПР в Алтайском крае посыпал солью пешеходные дорожки

Активисты ЛДПР в Каменском районе посыпали солью пешеходные дорожки, на которых образовалась наледь

Зима в этом году удивляет жителей Сибири перепадами температуры. Плюсовая температура в декабре имеет свои последствия: как только температура опускается ниже нуля дороги покрываются льдом. Координатор Каменского местного отделения ЛДПР Виктор Затонских обратил внимание на участки дорог, где образована дорожная наледь. Для того, чтобы снизить риск происшествий – лед засыпали солью.

Взято отсюда.

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