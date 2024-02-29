Активисты парка 300-летия Барнаула собрали необходимые 50 тысяч рублей на эскиз

Тем не менее сбор денег продолжится до 2 марта

Предварительный эскиз парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Инициативная группа, выступающая за создание так называемого парка 300-летия Барнаула на пустыре за ТЦ “Европа”, собрала необходимую сумму на разработку эскиза этой общественной территории. Всего активисты планировали получить 50 тысяч рублей, но по состоянию на 29 февраля им удалось собрать уже 51,8 тысячи рублей. Об этом amic.ru рассказал один из членов инициативной группы – Алексей Корчагин.

Деньги на разработку эскиза парка 300-летия Барнаула активисты начали собирать 2 февраля методом краудфандинга на сайте planeta.ru. 27 февраля цель – 50 тысяч рублей – была достигнута. Тем не менее кампания продолжится, как и планировалось, до 2 марта, сказал Алексей Корчагин.

“Мы не останавливаемся, любая сумма, собранная сверх запланированной, не пропадет, ведь мы ориентировались на самый минимум. В это время архитекторы продолжают свою работу и продолжат ее еще какое-то время после окончания сбора. Сразу после окончания сборов мы покажем текущие наработки и по завершении работ презентуем полностью эскиз”, – написали активисты в телеграм-канале парка.

На 29 февраля архитекторов на сайте planeta.ru успели поддержать 82 раза. Те, кто отправили и отправят деньги, получат небольшие вознаграждения, а именно – плакаты и открытки с видами будущего парка. Все средства пойдут архитекторам, которые трудятся над проектом. При этом 50 тысяч рублей – это лишь вознаграждение, которое только частично компенсирует затраты на создание проекта, отмечали активисты.

Кстати, архитекторы уже начали работать над эскизом, и первые результаты у них уже есть. Подробнее о том, как создается эскиз и каким он будет, можно прочитать здесь.

Напомним, активисты уже больше года выступают за создание парка на пустыре за торговым центром “Европа”. Общественная зона для отдыха там должна была появиться еще в советское время, однако тогда реализовать проект не получилось.

В 2023 году инициативная группа, состоящая из обычных горожан, подготовила концепцию парка и подала заявку о включении участка в список для голосования на благоустройство по программе “Формирование современной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда” в 2025 году. В итоге объект в перечень включили. Теперь же активисты намерены подготовить эскиз и с ним выйти на голосование.

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