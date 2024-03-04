Активисты и жители Индустриального района рассчитывают победить в голосовании за благоустройство данной территории и создать для себя парк

Барнаульские активисты собрали 52 тысячи рублей на оформление альбома с эскизами будущего парка за торговым центром “Европа” в Индустриальном районе.

Альбом они презентуют к голосованию за территории, которые будут благоустроены в 2025-м году. По мнению общественников, такая работа должна увеличить шанс превратить пустырь в зеленую зону.

“Объём работ очень большой, и на весь проект, если создавать прям полностью, детально, уйдёт не менее года. Но какие-то эскизы, какие-то наработки уже будут представлены к голосованию”, – говорит активист-общественник Егор Дворников.

Эскизы готовят студенты архитектурного факультета АГИК и архитектор Андрей Атаджанов. Ранее в институте культуры прошел конкурс, в результате которого учащиеся представили восемь видений будущего парка. В финал вышли две работы, которые скорректируют профессионалы.

“У победителей этого конкурса наиболее приближенный к реальности был парк, и сейчас на его основе, соответственно, дорабатывается этот проект. Так как это всё-таки общегородской парк, в нём должно быть всё. Не только одна какая-то направленность, например, спортивная. То есть зоны для тихих прогулок, детская площадка обязательно будет, чтобы закрывать потребности разных слоёв населения”, – говорит Дворников.

Например, дети уже используют местность “по назначению” – катаются с местных склонов. В будущем по периметру зоны проложат лыжню: она должна была появиться здесь этой зимой, но разъезжающие по пустырю машины помешали.

Зонирование станет понятным по эскизам. Их представят на голосование в апреле.

Взято отсюда