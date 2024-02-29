Активизировались мошенники, продающие «медприборы» пенсионерам

О факте мошенничества сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул».

Хочу обратить внимание на мошенническую схему, чтоб предостеречь пожилых горожан.

26 февраля в квартиру к моей бабушке 83 лет по адресу 50 лет СССР дом 4, зашли люди и предложили купить прибор для миостимуляции. По итогу продолжительной беседы и психологического воздействия было приобретено 9 аппаратов на общую сумму 150 тысяч рублей. Заявление в полицию написано.

Понимаю, что бабушка подписала всё сама, рассчиталась по терминалу, но этот аппарат стоит копейки и не имеет никакого воздействия, кроме того — 9 шт?? Не слишком ли много для пенсионера 83 лет?

Беседа на счет мошенников с бабулей неоднократно проводились заранее. Деньги скорее всего не вернуть, но пожалуйста, обратите внимание на этот пост и предупредите своих пожилых и доверчивых родственников, что не стоит приобретать такие аппараты и уж тем более в таком количестве.

PS Обращаем внимание, что чисто «коммерчески» такого рода «прямые продажи» вполне законны, если не считать то, что вряд ли торговцы «медицинскими приборами» уплачивают полагающийся налог на полученный доход.

Мошенничество в другой плоскости — уверение пожилого клиента в сверхспособностях продаваемых гаджетов, а также чрезмерная наценка на товар от средней цены, за которую можно приобрести аналог. Особенно гадко, когда подобные манипуляции проводятся с пожилыми доверчивыми людьми.

Взято отсюда.

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