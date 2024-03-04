Активный образ жизни ведут члены союза пенсионеров в Камне-на-Оби

Творчество, спорт и развлечения – «Катунь 24» узнала, чем занимаются алтайские пенсионеры в свободное время.

Источник фото: Катунь 24

«Надо двигаться и жить» — эти слова давно стали личным кредо члена союза пенсионеров Камня-на-Оби Веры Павловны Житиной. В свои 75 лет она возглавляет культурный сектор союза пенсионеров, играет в спектаклях, занимается плаваньем и стрельбой.

«Выступала в соревнованиях по плаванью, когда-то в городки играла, в Павловске участие было, и бегала, и в эстафете бегала, и в волейбол играла, и последнее время только стреляю, пулевая стрельба», — рассказала член совета союза пенсионеров Камень-на-Оби Вера Житина.

С 2010 года участвует в ансамбле «Неугомонные. Коллектив самостоятельно продумывает сценарий, отшивает костюмы и реквизит, а также ставят спектакли на сцене ДК города и выезжают в села района.

Сейчас в союзе пенсионеров города более 500 человек. Они не только проводят много времени с семьей, но и активно участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Волейбол, танцы, бассейн и тренажерный зал – болеть некогда.

«Занимается команда волейболом и фитнес-танцами. И большая часть пенсионеров сотрудничает с комплексным центром соцзащиты населения, группа называется «Активное долголетие», там проходят все мероприятия у нас, теннис, спортивный зал, и просто общение. Мы прекрасно проводим время», — поделилась председатель союза пенсионеров Камень-на-Оби Любовь Карогодина.

Самая посещаемая секция – бассейн. Плаванье не нагружает суставы и помогает долго оставаться бодрыми и пластичными. Впрочем, для членов союза пенсионеров это не только оздоровление. Главное – общение, веселье. Поэтому заниматься приходят даже те, кто работает.

Взято отсюда.

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