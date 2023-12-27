Наталья Бочкарева Фото: t.me/bochkarevalive

По словам актрисы, она положила кошелек в пальто перед посещением ресторана. Пропажу она обнаружила уже в заведении, примерно в 15.30 по местному времени

Актриса Наталья Бочкарева заявила в полицию о пропаже кошелька с 200 тысячами рублей. Она рассказала, что наличка пропала, пока она отдыхала в ресторанах, сообщает “Глас Народа”.

По данным СМИ, звезда “Счастливы вместе” заметила пропажу во время отдыха в ресторане “Мзиури” в Замоскворечье. 43-летняя Бочкарева отметила, что положила кошелек в карман пальто, а когда захотела расплатиться, его там не оказалось.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ирина Рони стала жертвой мошенников. Злоумышленники якобы от лица ее подруги блогера Виктории Бони попросили у нее 500 тысяч рублей, а после получения денег удалили переписку.

Взято отсюда