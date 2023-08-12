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Актриса из сериала “Улицы разбитых фонарей” умерла от рака

редактор01 mins

Беллу Ко нашли мертвой в собственной квартире

Кадр из сериала “Улицы разбитых фонарей”

Актриса и переводчик Белла Ко скончалась на улице Перерва в Москве. Об этом сообщает ИА Регнум.

Отмечается, что в последнее время Ко боролась с серьезным онкологическим заболеванием. Ей было 54 года. 

Белла Ко известна зрителю по ролям в сериалах “Убойная сила”, “Улицы разбитых фонарей”, “Склифосовский”. 

Также она озвучивала разные популярные мультфильмы и зарубежные фильмы. В их числе  “История игрушек”, “Суперсемейка”, “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”.

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