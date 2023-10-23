23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае
Новости Алтай
Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке
Новости Алтай
Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле
Новости Алтай
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября
Новости Алтай
Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?
Новости Алтай
Пора действовать. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 октября

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2304 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

Акулам пиара. Поздравления с Днем работников рекламы в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

День работника рекламы (День рекламщика) – профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков – отмечают 23 октября

Рекламисты отмечают 23 октября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” с удовольствием публикует подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем рекламщика – 2023 в стихах

В День работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!

С Днем работника рекламы!
Чтоб работа, как забава,
Только радость приносила,
Много мыслей, креатива.
Генерируйте идеи,
Воплощайте все затеи,
Чтоб никто не усомнился
В том, что вы специалисты.
Чтоб работали на славу,
Чтобы все вас узнавали,
Чтобы ваш души полет
Принес деньги и почет.

Реклама — двигатель торговли,
Известно это всем давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы яркой, интересной
И денежных больших дождей!

Акулам пиара. Поздравления с Днем работников рекламы в стихах и прозе

Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем рекламщика в прозе

Поздравляю с Днем работников рекламы! Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть ведет тебя только к счастью твоя судьба.

Рекламист не виден, рекламист не слышен — он далеко за кулисами, он — как Ришелье. Пусть твои творения продают побольше, а потоки денег будут под рукой, а твой профессиональный праздник станет самой лучшей рекламой тебя самого! С Днем работников рекламы, творцов, которые меняют мир!

С Днем работников рекламы! Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полетов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

Акулам пиара. Поздравления с Днем работников рекламы в стихах и прозе

Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем работников рекламы в СМС

С Днем работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!

У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.

Кавалеры, супердамы,
С Днем работников рекламы!
Продвигайте вы товары,
Получайте гонорары!

Источник

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости