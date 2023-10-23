Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

День работника рекламы (День рекламщика) – профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков – отмечают 23 октября

Рекламисты отмечают 23 октября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” с удовольствием публикует подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем рекламщика – 2023 в стихах

В День работников рекламы

Пожелаю добрых дней

И доходов крупных самых,

Чтоб трудилось веселей.

Новых встреч и ярких будней,

Замечательных коллег,

Чтоб была работа чудной,

Не наскучила вовек!

С Днем работника рекламы!

Чтоб работа, как забава,

Только радость приносила,

Много мыслей, креатива.

Генерируйте идеи,

Воплощайте все затеи,

Чтоб никто не усомнился

В том, что вы специалисты.

Чтоб работали на славу,

Чтобы все вас узнавали,

Чтобы ваш души полет

Принес деньги и почет.

Реклама — двигатель торговли,

Известно это всем давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы яркой, интересной

И денежных больших дождей!

Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем рекламщика в прозе

Поздравляю с Днем работников рекламы! Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть ведет тебя только к счастью твоя судьба.

Рекламист не виден, рекламист не слышен — он далеко за кулисами, он — как Ришелье. Пусть твои творения продают побольше, а потоки денег будут под рукой, а твой профессиональный праздник станет самой лучшей рекламой тебя самого! С Днем работников рекламы, творцов, которые меняют мир!

С Днем работников рекламы! Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полетов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем работников рекламы в СМС

С Днем работников рекламы!

Процветания, достатка,

Денег полные карманы,

В творческих делах порядка!

У рекламщиков сегодня

Праздник намечается,

День трудяг промоушна

Нынче отмечается.

Кавалеры, супердамы,

С Днем работников рекламы!

Продвигайте вы товары,

Получайте гонорары!

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