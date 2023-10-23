Акулам пиара. Поздравления с Днем работников рекламы в стихах и прозе
Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com
День работника рекламы (День рекламщика) – профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков – отмечают 23 октября
Рекламисты отмечают 23 октября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” с удовольствием публикует подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем рекламщика – 2023 в стихах
В День работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!
С Днем работника рекламы!
Чтоб работа, как забава,
Только радость приносила,
Много мыслей, креатива.
Генерируйте идеи,
Воплощайте все затеи,
Чтоб никто не усомнился
В том, что вы специалисты.
Чтоб работали на славу,
Чтобы все вас узнавали,
Чтобы ваш души полет
Принес деньги и почет.
Реклама — двигатель торговли,
Известно это всем давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы яркой, интересной
И денежных больших дождей!
Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем рекламщика в прозе
Поздравляю с Днем работников рекламы! Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть ведет тебя только к счастью твоя судьба.
Рекламист не виден, рекламист не слышен — он далеко за кулисами, он — как Ришелье. Пусть твои творения продают побольше, а потоки денег будут под рукой, а твой профессиональный праздник станет самой лучшей рекламой тебя самого! С Днем работников рекламы, творцов, которые меняют мир!
С Днем работников рекламы! Пусть все, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полетов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.
Реклама. Пиар. Специалисты Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем работников рекламы в СМС
С Днем работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!
У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.
Кавалеры, супердамы,
С Днем работников рекламы!
Продвигайте вы товары,
Получайте гонорары!
Источник
город горняк
горняк22