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Александр Ревва отказался продавать роскошный особняк в Подмосковье

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По информации СМИ, артист все-таки решил остаться в России

Кадр из видео / Импровизация

Российский комик и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, отказался от продажи своего шикарного особняка в Подмосковье за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Ревва хотел реализовать недвижимость “по-тихому”, без публикаций в интернете. Покупателей искали среди своих, но не нашли. К делу подключили риелтора, но снова не смогли продать коттедж, потому что не сошлись в цене с покупателем.

В итоге дом площадью 582 квадратных метра остается в собственности шоумена. Предварительно, сам он также решил остаться в России, а не переезжать на ПМЖ в другую страну.

город Горняк

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