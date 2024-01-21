Александр Ревва уехал из России из-за бойкота на телевидении

Артист вместе с семьей отправился в Дубай

Кадр из клипа “Позитив” / Александр Ревва / YouTube

Российский артист Александр Ревва вместе с семьей уехал из страны после бойкота на телевидении. Об этом сообщает 7days.

После выхода на телевидении “Песни года”, из которой Ревву вырезали, артист уже уезжал, но осенью он вернулся и принял участие в шоу “Дуэты”.

Выход программы в эфир возмутил зрителей, они стали оставлять негативные отзывы из-за участия Реввы. Сам певец и юморист не стал комментировать разразившийся скандал и просто уехал из России в Дубай, где, по информации СМИ, у него есть недвижимость.

Фотографии из теплых стран в соцсетях публикует жена Реввы.

горняк



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