Александр Ревва вернулся на ТВ и вызвал недовольство зрителей

Комментаторы оказались возмущены его появлением на экране

Микрофон / Фото: pvproductions / freepik.com

Певец и юморист Александр Ревва вернулся на экраны и вызвал недовольство зрителей. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Артист принял участие в концерте памяти Юрия Шатунова, который показали на одном из федеральных каналов. Ревва выступил с композицией “Глупые снежинки”.

В комментариях под записью эфира пользователи оставили негативные отзывы, отметив, что появление Реввы некоторым испортило впечатление от просмотра.

По данным “МК”, в 2022 году Александр Ревва уехал из России в Испанию вместе с семьей. Активист Виталий Бородин заявлял о том, что Ревва позиционировал себя против СВО.

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