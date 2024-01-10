Александр Романенко и Дмитрий Попов открыли обновленное отделение УЗИ в Диагностическом центре Алтайского края

Сегодня, 10 января, в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края после капитального ремонта торжественно открыли отделение ультразвуковой диагностики. Сотрудников и посетителей Центра с началом работы обновленного отделения УЗИ поздравили председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, Министр здравоохранения края Дмитрий Попов и глава регионального профсоюза медработников Ирина Смирнова. Отделение УЗИ после ремонта открылось на третьем этаже Центра. Теперь здесь работают все специалисты УЗИ-диагностики, которые прежде размещались на разных этажах здания. Такое компактное размещение будет более удобным и для пациентов, и для медиков, уверена главный врач Диагностического центра Жанна Вахлова. «На капитальный ремонт отделения из краевого бюджета было выделено 21 млн рублей. Еще больше полумиллиона мы затратили на приобретение мебели. Срок ремонта составил 90 дней. Все кабинеты отделения отремонтированы с использованием новейших строительных технологий и материалов, соблюдены все санитарные нормы, учтены требования доступной среды», – уточнила она. Как отметил глава Минздрава Дмитрий Попов, работы по реконструкции и технической модернизации Центра будут продолжены и ориентировочно завершатся в 2028 году. Всего на эти цели потребуется не менее 700 млн рублей. Сейчас в отделении УЗИ Диагностического центра работают 26 врачей, половина из них имеет высшую квалификационную категорию. Здесь первыми в крае внедряют многие медицинские и коммуникационные технологии. Среди них и система «голосового помощника врача». Она позволяет врачу-специалисту работать без медицинской сестры, при этом вести необходимые записи и корректно формировать протоколы приема пациентов помогает искусственный интеллект. Сейчас в Центре в пилотном режиме так работают четыре врача. К концу года на этот формат планируют перевести не менее 80% врачей отделения. По словам Жанны Вахловой голосовой помощник не снижает качество работы специалистов УЗИ, помогая при этом решить кадровый дефицит специалистов среднего звена, высвобождая их для работы в других отделениях центра. После экскурсии по кабинетам отремонтированного отделения спикер АКЗС и министр здравоохранения встретились с медицинскими работниками. Вместе они обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми медики сталкиваются в ежедневной работе. Врачи Центра обратили внимание на необходимость повышения тарифов программы ОМС на проведение различных медицинских манипуляций. Например, сейчас проведение одной биопсии под контролем УЗИ оценивается в чуть более сто рублей, что не покрывает даже стоимости расходных материалов. Врачи Центра отметили необходимость приобретения ряда медицинских приборов, которые позволят проводить более качественную диагностику у пациентов с патологиями печени и молочных желез. Кроме этого прозвучало предложение снизить стоимость или сделать бесплатным обучение по программам УЗИ-диагностики для врачей узких специальностей. Это поможет значительному количеству кардиологов, гинекологов, эндокринологов и других специалистов получить дополнительный навык и использовать его в своей работе, а значит сделать ультразвуковые исследования более доступными для пациентов. Все предложения, озвученные коллективом Диагностического центра, получили поддержку министра и спикера краевого парламента. По словам Александра Романенко, укрепление системы здравоохранение, решение кадровой проблемы в отрасли, техническая модернизация больниц и поликлиник края – это те задачи, которые для властей региона стоят в числе безусловных приоритетов. «За последний год в крае построено больше десяти ФАПов, в эксплуатацию ввели несколько крупных объектов – поликлинику в Алтайском районе, инфекционное отделение в Павловском районе, врачебную амбулаторию в селе Гоньба. 2024 год начинается с открытия поликлиники в Советском районе и самой крупной в Барнауле поликлиники №14. Капитальный ремонт отделения УЗИ Диагностического центра стал продолжением этого очень правильного и хорошего тренда, которые позволяет сохранять жизни и здоровье жителей нашего региона», – отметил председатель АКЗС. Он поблагодарил сотрудников Центра за работу и пожелал им успехов в наступившем году.