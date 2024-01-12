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Александр Романенко: «Журналисты Алтайского края понимают свою аудиторию»

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Александр Романенко: «Журналисты Алтайского края понимают свою аудиторию»

    • Праздничное мероприятие, посвященное Дню российской печати, прошло сегодня, 12 января, в Барнауле. Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко вручил журналистам региона дипломы конкурса на лучшее освещение деятельности представительных органов власти.

    В Алтайском крае 296 средств массовой информации. «Цифра стабильная. Это говорит в первую очередь об особом профессионализме управленцев, редакторов, журналистов – всех, кто занимается созданием средств массовой информации. СМИ Алтайского края имеют свое лицо – язык, формат, стиль. Все они нашли своего читателя или слушателя. Журналисты Алтайского края понимают свою аудиторию и работают на благо родного региона. Огромное спасибо за ваш труд! Всего вам самого-самого доброго!» – сказал Александр Романенко.

    Спикер отдельно поблагодарил журналистов региона за освещение деятельности краевого Законодательного Собрания. В ежегодном рейтинге информационной открытости парламентов страны АКЗС заняло 5 место.

    Александр Романенко вручил награды краевого парламента отличившимся работникам СМИ, а также поздравил с победой финалистов краевого конкурса на лучшее освещение деятельности представительных органов власти.

    Награды и дипломы победителей конкурсов журналистам региона также вручили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, председатель Союза журналистов Алтайского края Андрей Абрамов.

    Взято отсюда.

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