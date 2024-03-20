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Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

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Александр Романенко посетит с рабочим визитом Локтевский район

Сегодня, 20 марта, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко находится в рабочей поездке в Локтевском районе.

В ходе поездки спикер парламента примет участие в открытии Второкаменского сельского дома культуры, обсудит с местными властями перспективы ремонта Второкаменской средней образовательной школы, проведет парламентский урок для старшеклассников школы №4 и гимназии №3 г. Горняк, а также вручит выдающимся жителям района награды Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Итоги поездки будут опубликованы позже на нашем сайте.

Взято отсюда.

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