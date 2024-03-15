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Александр Романенко проголосовал на выборах президента

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Спикер АКЗС призвал жителей Алтайского края также поучаствовать в голосовании

Александр Романенко проголосовал на выборах президента

Александр Романенко / Фото: АКЗС

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 15 марта проголосовал на выборах президента. По традиции спикер пришел с внучками на избирательный участок, расположенный в Художественной школе № 1, сообщили в пресс-службе АКЗС.

“С детства родители воспитали меня не быть безучастным к судьбе своего города, района, края и тем более своей страны. Поэтому я голосовал всегда, не было момента, чтобы я не воспользовался своим правом определить судьбу своего города или страны. Я пытаюсь воспитать такое отношение и в своей семье, сейчас – в моих внучках. У меня их пятеро. Те, кто повзрослее, принимают активное участие и в учебе, и спорте, и в общественной жизни. Я считаю, что такая активная жизненная позиция – это правильно, это и есть патриотизм. Это должно быть у всех нас и тем более у нашей молодежи, так как в них – будущее нашей страны”, – заявил Романенко. 

Спикер призвал жителей региона также исполнить свой гражданский долг и проголосовать за своего кандидата, придя на участок или удаленно. По его словам, это важно для каждого из нас, поскольку “сегодня мы верстаем будущее нашей страны, государства, будущее наших детей и наших внуков”.

15 марта на выборах также проголосовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона рассказал, почему голосовать важно, и также призвал жителей региона принять участие в этом событии.

город Горняк

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