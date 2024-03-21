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Александр Романенко проверил ход капремонта в знаковом для Рубцовска Дворце тракторостроителей

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Александр Романенко проверил ход капремонта в знаковом для Рубцовска Дворце тракторостроителей

  • В ходе рабочей поездки по южной части края председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко вместе с заместителем главы Рубцовска Алексеем Мищериным и начальником управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Мариной Зориной побывал в ДК «Тракторостроитель» и оценил, как продвигается капитальный ремонт.

    Напомним, принципиальное решение о капремонте знакового для Рубцовска Дворца культуры было принято в августе 2022 года по итогам визита Губернатора Виктора Томенко и председателя АКЗС Александра Романенко. За 55 лет работы этот важный для города объект капитально не ремонтировали ни разу.

    Ремонтные работы начались в 2023 году, они рассчитаны на три года. Строители уже выполнили работы по демонтажу, капремонту электрики, канализации, вентиляции, заменен дверей и окон, кровельные работы. Капремонт был начат с южного крыла здания, сейчас он завершен на 99%.

    Особенность ремонта Дворца культуры в том, что занятия творческих коллективов (а их здесь более 40) остановить невозможно. Поэтому капремонт проводится поэтапно, в разных частях здания.

    В ближайшие два года в ДК также приведут в порядок фойе, вестибюли, спортивные, танцевальные помещения, кабинеты, туалетные комнаты. Стены заново отделают, полы заменят, где нужно – уложат специальное покрытие, оборудуют звукоизоляцией. Будет полностью отремонтирован и утеплен фасад, крыша, крыльца.

    «Мы побывали на площадке ДК для того, чтобы проверить ход работ. По нашим оценкам, все идет в соответствии с графиком, качество работ на достойном уровне. Рассчитываем, что к 2025 году все будет вовремя сдано, и город получит нужный объект, который жители с нетерпением ждут», – сказал по итогам поездки Александр Романенко.

    Взято отсюда.

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