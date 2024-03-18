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Александр Романенко: Сегодня мы смогли увидеть, что рядом – единомышленники

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Александр Романенко: Сегодня мы смогли увидеть, что рядом – единомышленники

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания прокомментировал результаты выборов Президента Российской Федерации:

«Выбор сделан. И я уверен этот выбор правильный.

Безоговорочная поддержка Президента стала событием, которое открывает новую веху в истории. В современности, где Россия – страна, которой гордятся ее граждане.

Мы показали всем, кто извне внимательно смотрит за событиями в нашей стране, что мы один народ, у нас одни цели и одно будущее. А главное, сегодня мы сами смогли увидеть, что рядом с нами – единомышленники, люди, с которыми мы бок о бок будем идти вперед, будем бороться за свое благополучие, за благополучие детей и внуков. Благодаря уверенности в своей правде и в своих силах», – считает Александр Романенко.

Взято отсюда.

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