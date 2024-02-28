Александр Терентьев Фото: "Справедливая Россия"

Крупнейшие объединения аграриев и дилеров обратились в правительство с просьбой воздержаться от повышения утильсбора на сельхозтехнику, который уже весной может увеличиться в 5–10 раз

Лидер “Справедливой России – За правду” Сергей Миронов призвал кабмин заморозить утильсбор на сельхозтехнику, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.

Аграрии и дилеры сельхозтехники предполагают, что из-за роста утильсбора стоимость, например, импортных тракторов и комбайнов может повыситься в диапазоне от 4,5 до 14 млн рублей.

“За прошлый год стоимость сельхозтехники и так увеличилась на 10%, продажи сократились на 20%. В том числе благодаря очередному увеличению утильсбора. Наши сельхозпроизводители и так находятся, мягко говоря, в непростом положении – из-за роста цен на топливо, падения рубля, обслуживания кредитов по заоблачным ставкам. Новое драконовское повышение утильсбора в лучшем случае приведет к заморозке рынка – технику будут еще меньше покупать. В худшем случае за подорожание заплатят потребители: по оценкам экспертов, повышение утильсбора приведет к росту цен на сельхозпродукцию на 5–7%. Государство, безусловно, должно поддерживать отечественное машиностроение, но не за счет своих же аграриев и граждан”, – отметил Сергей Миронов.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев добавил, что цепочка неприятностей, которая последует за возможным повышением утильсбора на сельхозтехнику, понятна и предсказуема.

“Подорожает техника, следом зерно, и, конечно, вырастут потребительские цены на сельхозпродукцию. Получается, что ростом утильсбора мы ударим не только по аграриям, но и по людям. Думаю, сейчас такие эксперименты неуместны и безосновательны”, – подчеркнул он.

Напомним, что “Справедливая Россия – За правду” выступает за отмену утильсбора не только на сельхозтехнику, но и на легковые и грузовые автомобили. Вместо него партия предлагает ввести разумные ввозные пошлины на импорт, а также усилить меры поддержки отечественных производителей для создания здоровой конкуренции, которая должна вести к снижению цен.

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