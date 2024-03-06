Деньги Фото: Виталий Барабаш

На словах – положена досрочная пенсия, а на бумаге – отказ. Женщина пожаловалась, что не смогла оформить досрочный выход на пенсию, хотя имела на это основания

Жительница Рубцовска поблагодарила депутата Госдумы Александра Терентьева за помощь в получении досрочной пенсии, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

В Общественную приемную Александра Терентьева обратилась жительница Рубцовска, которая не смогла оформить досрочный выход на пенсию. При этом основания для этого у нее были, и в разговоре сотрудник Соцфонда подтвердил, что она может претендовать на досрочную пенсию, поскольку ухаживала за ребенком-инвалидом.

Однако после рассмотрения заявления женщине отказали в пенсионных выплатах, мотивировав это тем, что не поступило подтверждение от МСЭ.

Александр Терентьев, к которому регулярно поступают жалобы на неправильные расчеты пенсии, удивился такой мотивировке и обратился с депутатским запросом в краевую прокуратуру.

Специалисты Соцфонда еще раз пересмотрели дело заявительницы и исправили ошибки. Заявительница уже сообщила в общественную приемную депутата, что ее заявление пересмотрели и назначили ей пенсию.

“Не ожидала, что начислят такую большую”, – отметила заявительница, которой с 20 июля 2023 года назначили пенсию в размере 19 780 рублей.

Женщина поблагодарила Александра Терентьева и его команду за оперативную и эффективную работу и помощь людям.

Взято отсюда